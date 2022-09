Le centre hospitalier régional de kolda va abriter du 1er au 7 octobre prochain un camp gratuit de chirurgie de la cataracte à l’intention des populations. Ainsi il est prévu la prise en charge de 1500 patients de la cataracte, cette pathologie qui affecte le cristallin et entraîne une baisse de la vision, qui peut aller jusqu’à la cécité. Ce camp de Kolda comme tous les autres tenus dans plusieurs régions à travers le pays, a pour but de soulager les populations qui n’ont pas les moyens et celles qui ont des problèmes d’accès à la santé oculaire. Et selon le Directeur général de Direct Aid Society, Mohamed Ahmed Sneiba: « ces opérations permettent de diminuer les listes d’attente dans les hôpitaux et centres de santé en vue de trouver des solutions durables aux problèmes de santé au Sénégal et cela entre dans le cadre d’un partenariat entre Direct Aid et le ministère de la santé et de l’action sociale qui date de 2019 ». Après le sud du pays les équipes de l’ong humanitaire koweitienne reviendront à Dakar pour l’organisation d’un autre camp en collaboration avec l’association de médecins égyptiens « World Eye », toujours dans le cadre de leur plan stratégique qui a été adopté et qui consiste à l’opération de 15 000 patients de la cataracte pour l’année 2022.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy