Durant la rencontre, le Pr Mamadou Diarra BEYE, Directeur de cette structure est revenu sur le rôle et la place stratégique du SAMU dans la gestion des urgences au Sénégal, non sans rappeler les moyens déployés par l’Etat pour permettre à la structure de bien mener à bien sa mission. Le SAMU National joue en effet un rôle important dans la gestion des urgences en pré-hospitalier, tout en veillant à la sécurité et à la qualité du transport des patients, outil de régulation indispensable pour la référence et la gestion optimale des lits dans les structures de santé, ainsi que pour la réduction de la mortalité et des complications, surtout en cette période de pandémie à Covid-19.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy