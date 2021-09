Le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a reçu hier en audience une équipe de l’ Onisida avec à la tête Dr Mamadou Sakho, conseiller régional en compagnie du Directeur du bureau pays Demba Koné et de Daouda Diouf, Directeur de Enda santé et Directeur de l’institut de la Société civile pour la Santé en Afrique de l’ouest et du centre. Le Sénégal va prendre part au sommet de haut niveau de l’Afrique de l’ouest et du centre sur le VIH dont le thème est » une réponse qui ne laisse personne pour compter dans le contexte de Covid-19″. La rencontre est prévue entre le 31 octobre et le 02 novembre devrait accueillir plus de 200 participants.

