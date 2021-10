Une équipe de médecins espagnols a réalisé 65 opérations de malformations congénitales et consulté plus de 200 personnes en une semaine à Saint Louis. Cette opération intervient après une première de ce genre qui avait ciblé, il y a 6 mois, des enfants âgés entre 3 mois et 17 ans. L’objectif était de corriger des malformations congénitales: hernies, bec de lièvre et tumeurs. Selon le Dr Carlos, chef de la mission de l’ ONG espagnole Hope and Progress, cette deuxième phase devait être programmée dans un an, mais a dû être notée. » les résultats sont meilleurs que lors de la première édition avec l’expérience du milieu acquise et l’apport des partenaires locaux » s’est-il félicité. L’initiative de cette opération, le directeur du fonds de développement des transports terrestres, Babacar Gaye, s’est dit satisfait.

