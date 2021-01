XALIMANEWS : A la suite de l’ouverture d’une information judiciaire, Mor Guèye Sine, animateur du réseau de Yup Sénégal dans la zone de Diourbel a été placé sous mandat de dépôt ce 31 décembre. Filiale de la Société générale du Sénégal (ex-Sgbs), Yup Sénégal est une solution de monnaie électronique qui offre des services de paiement de factures, de dépôts et de retrait d’argent entre autres. Dans le cadre de son déploiement national, Yup Sénégal avait ainsi recruté plusieurs animateurs qui gèrent un réseau de 3.400 points de transfert, où les gérants exécutent les opérations de la clientèle. Le secteur de Diourbel était sous la responsabilité de Mor Guèye Sine, recruté à Dakar en 2017. Il se trouve que Mor Guèye, comme le révélait Libération quotidien, s’était approché des dames M.A.Lo et R.Diop pour leur dire qu’il était à la recherche de bailleurs pour le financement d’une campagne de crédit initiée par la société Yup destinée à payer les salaires des employés de la Compagnie sucrière du Sénégal (Css). Sur la base d’un faux contrat, il était prévu que Yup Sénégal leur paye une commission de 10% sur un investissement égal ou supérieur à 100 millions de Fcfa. Ne se doutant de rien, M.A.Lo a remis à Mor Guèye Sine 131 millions de Fcfa en plusieurs tranches, courant 2010. Quant à R.Diop elle a versé 100 millions de Fcfa, en 2019, dans le compte numéro 050098622135 5 de Yup Sénégal que Mor Guèye Sine lui avait communiqué. Lors de son interrogatoire, sous le régime de la garde à vue à la Dic, Mor Guèye Sine qui est sous le coup d’une plainte de son employeur, a tenté de faire croire aux enquêteurs que les deux victimes lui avaient fait un prêt avant de passer aux aveux. C’est ainsi qu’il révélé avoir, par le même procédé, roulé A.L.Diouf (70 millions de Fcfa), B.Seck (13 millions de Fcfa) , K.Mboup (4 millions de Fcfa) et A.Lo (10 millions de Fcfa), soit 97 millions de Fcfa. Ce qui fait, avec les 231 millions de Fcfa reçus de R.Diop et M.A Lo, 328 millions de Fcfa. Et le préjudice provisoire va, à coup sûr, s’allonger. Alors que Mor Guèye Sine était déféré au parquet, une nouvelle plainte a été déposée par Me Assane Dioma Ndiaye qui agissait pour le compte de A.L.Diouf-victime déjà identifiée- mais aussi pour T.Fall. Ce dernier a été roulé à hauteur de 91 millions de Fcfa, d’où un préjudice global provisoire de 419 millions de Fcfa. En dehors de Mor Guèye Sine, Me Assane Dioma Ndiaye a visé dans sa plainte, pour escroquerie, Jean-Marc Mancel et Pierre Gabriel Sadio, respectivement dg de la Société générale du Sénégal et de Yup Sénégal.

