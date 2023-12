Une plainte pèse sur elle, et le procureur de la République s’est auto-saisi suite à la publication de vidéos concernant les enfants de la pouponnière. Une délégation composée de ministres (Santé, Famille, notamment) et du préfet de Dakar s’est rendue à la pouponnière située à Sacré Coeur 3, accompagnée d’éléments du commissariat de Dieuppeul et de la Sûreté urbaine chargée de l’enquête. Sur place, les autorités ont découvert 48 bébés en mauvais état de santé, sept nounous et deux assistants.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy