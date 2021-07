« On assiste à une affaire d’Etat inédite, dans l’histoire du Maroc mais aussi entre la France et le Maroc, et entre le Maroc et certains Etats européens, parce que le Maroc est considéré comme un allié, comme un Etat ami », a souligné le politologue Hasni Abidi mercredi dans l’émission Forum de la RTS.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy