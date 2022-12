La Conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi dénonce les scandales qui se succèdent au Sénégal, les uns plus retentissants que les autres. « Le dernier en date, après le contrat nébuleux de 45 milliards F CFA pour l’achat d’armement par le ministère de l’Environnement, est celui du pillage des fonds du Force-Covid-19 révélé par le rapport de la Cour des Comptes intitulé ‘Contrôle de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 (Force-Covid) gestions 2020 et 2021′ », lit-on dans le communiqué. La coalition Yewwi Askan Wi va passer à l’offensive qui la conduira à l’élection présidentielle de 2024, qui va consacrer le départ de Macky Sall du pouvoir et la délivrance du peuple sénégalais.

