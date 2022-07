Les organisations de la société civile chargées de superviser le scrutin doivent également anticiper la situation, et demander des explications à la DGE.Il ne sert à rien d’attendre le jour des élections pour constater des manquements et les déplorer. Ce sera trop tard ! C’est maintenant qu’il faut anticiper et neutraliser les stratégies de fraudes indirectes. Il suffit de créer des pénuries volontaires de bulletins dans des centaines de localités pour se retrouver avec des dizaines de milliers d’électeurs en moins qui ne pourront pas voter, faute de bulletins et par conséquent, fausser le scrutin du 31 juillet 2022.

La pénurie volontaire de bulletins est une stratégie de fraude indirecte qui vise à léser une liste ciblée (en éditant volontairement un nombre de bulletins inférieur pour une coalition, on s’assure mathématiquement que son résultat soit inférieur ou ne dépasse pas un certain seuil, car dès lors que le bulletin de ladite coalition n’est plus disponible, les électeurs présents dans le centre, ne pourront plus voter pour cette liste, faute de bulletins).Un exemple concret, pour le scrutin du 31 juillet 2022, en France, plus précisément à Marseille, il manque 5800 bulletins de YEWWI; alors le nombre de bulletins requis pour chaque liste est 6300 uniquement pour Marseille). Il convient de préciser qu’en France, les électeurs de WALLU vont voter YEWWI.

