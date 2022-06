Tous les segments de la société sénégalaise (étudiants, jeunes, intellectuels, universitaires, salariés, syndicats, organisations de la société civile, etc…) dans un bel élan d’unanimité sont foncièrement remontés contre ce régime liberticide, monstrueux, qui tue et assassine ses nationaux. Après la lourde charge des 51 universitaires contre les autorités administratives et judiciaires, c’est au tour d’Ibrahima FALL, un homme d’état connu pour sa pondération et la rareté de sa parole, de déclarer dans une excellente contribution que le système sénégalais est frappé d’une double illégalité nationale et internationale. Les termes sont crus, soupesés : « l’interprétation et l’application du code électoral par le gouvernement et par le Conseil Constitutionnel sont tronquées et crisogènes ». Tout un symbole pour le Docteur en Droit Public, qui a occupé de hautes fonctions internationales, en qualité de Sous-Secrétaire Général aux Droits de l’homme de l’ONU, Directeur Général Adjoint de l’Office des Nations Unies et Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs.

En affichant cette image de leaders politiques pacifiques, face à un pouvoir fou et des hordes barbares puissamment équipées, et conditionnées pour réprimer à tout bout de champ, de manière aveugle, indiscriminée et totalement disproportionnée des manifestants, YEWWI a su intelligemment éviter le piège du régime afin de démontrer à l’opinion publique nationale et internationale que la violence est indiscutablement du côté du pouvoir.

