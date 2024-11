Scrutin législatif : Une affluence plus ou moins grande à Fatick

XALIMANEWS: (LeSoleil) Dans la commune de Fatick, le scrutin s’est déroulé dans un climat paisible, bien que l’affluence ait été plus faible en début de matinée. Cependant, la situation a évolué positivement au fil de la journée, avec une affluence relativement plus grande.

Jusqu’à la mi-journée, peu d’électeurs se sont rendus dans les bureaux de vote. En petits groupes, ils sont arrivés timidement pour accomplir leur devoir civique. Après avoir visité plusieurs centres témoins, une grande sérénité était visible sur les visages des électeurs. Comme l’ont souligné certains candidats, le vote se déroule dans le calme et la paix.

Berthe Gnilane Faye, investie sur la liste départementale de la coalition Jamm ak Njarigne, a exprimé sa satisfaction après avoir voté : « C’est un bon début et nous prions pour que cela continue ainsi durant toute la journée. Je suis convaincue que les électeurs vont se mobiliser massivement en faveur de notre liste », a-t-elle déclaré.

Mme Faye a également lancé un appel à la population : « Je demande à tous de venir voter, de participer activement à ce moment crucial pour notre démocratie. »

Au fur et à mesure que la journée avance, l’affluence augmente, avec la présence de plus en plus de jeunes et de personnes âgées dans les bureaux de vote.

El Hadji Fodé Sarr (correspondant)