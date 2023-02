La question de l’indemnisation revient encore. L’État maintient sa décision d’indemniser seulement sur le bâti. Les impactés parle d’un poids deux mesures. « La solution doit venir de l’agence chargée de la promotion des investissements et des grands travaux de l’Etat (Apix). Vous faites quitter des impactés, il va falloir leur mettre dans leur droit. Mais nous ne sommes pas d’accord sur l’indemnisation parce que des le début ce que nous avons dit à la fin on ne l’a pas appliqué. On avait concilié deux chèques, sur le bâti et le foncier. Le préfet est revenu nous dire qu’on ne peut pas vous concilier sur le foncier, ce serait un site de relogement».

