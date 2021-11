En déplacement le 27 novembre 2021 à Dahra Djiolof (commune du département de Linguère), le président de la République a donné de bonnes nouvelles aux acteurs du secteur de l’élevage. C’était lors de l’édition 2021 de la « Journée de l’élevage. Macky Sall a annoncé un financement de plus de 8 milliards de FCfa de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der) au secteur. « Globalement, la Der apportera en 2022, au secteur dans le cadre du projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes (Pavie), une enveloppe de 8 milliards 500 millions dédiée aux chaînes de valeurs : lait, poulet, bétail, viande », a confié le chef de l’Etat. Au cours de cette rencontre, il a demandé à la Der d’accélérer la procédure afin de mettre en place cet important montant. Il a précisé que la Der a déjà financé entre 2018 et 2021, près 9,530 milliards de FCfa pour 17092 bénéficiaires.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy