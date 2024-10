Section de Recherches : Cheikh Dieng entendu sur la plainte de l’Onas

XALIMANEWS-L’ancien directeur général de l’Office national d’assainissement du Sénégal (ONAS), Cheikh Dieng, a été entendu lundi à la Section de Recherches. D’après le journal Libération, il a été interrogé sur un véhicule d’une valeur de 80 millions de francs qui lui a été attribué.

Le journal rapporte qu’il a suggéré “que cette voiture qui fait tant fantasmer entre en droite ligne d’un appui institutionnel en faveur de certaines sociétés nationales par des sociétés privées”.

Il a également précisé que “certains des dizaines de véhicules dont a bénéficié l’ONAS, ces dernières années, sont affectés aux différents directeurs.”

Concernant la mutation des documents du véhicule, Dr Cheikh Dieng a parlé d’un “malentendu” au niveau du Secrétariat général de l’ONAS, notant que ce service “lui a demandé sa pièce d’identité sans qu’il ne sache réellement pourquoi.” Il a ajouté que “dès qu’il a appris que le véhicule a été muté à son nom, il a demandé à ce qu’on [procède à une nouvelle mutation] au nom de l’ONAS.”

À l’époque, il affirme que “il n’y avait même pas encore tout ce tollé autour de cette voiture”. Après son audition, l’ancien Dg de l’ONAS a été libéré.

Lors d’une séance avec les députés le 3 septembre dernier, avant la dissolution de l’Assemblée nationale, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, avait déclaré qu’une enquête approfondie avait été ouverte concernant le scandale présumé à l’Onas.

Par la suite, Thierno Alassane Sall, a saisi la Section de Recherches (SR) de la gendarmerie nationale. Le procureur a demandé une enquête exhaustive pour examiner en profondeur les faits allégués.

Thierno Alassane Sall, dans sa plainte, a rappelé des décisions de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (aujourd’hui ARCOP) et de la Cour suprême, annulant l’attribution de marchés aux sociétés DELTA et VICAS en 2019 et 2020, lorsque l’ONAS était dirigée par Lansana Gagny Sakho, l’actuel président du conseil d’administration de l’APIX.

Le 04 octobre passé, Thierno Alassane Sall a été auditionné par la Section de recherches dans le cadre de sa plainte.