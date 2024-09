Sécurité publique : Le Ministre de l’Intérieur promet un renforcement de la présence des forces de l’ordre

XALIMANEWS- Face à la recrudescence des meurtres survenus en juillet et août, notamment à Dakar et sa banlieue, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a annoncé un renforcement significatif de la présence des forces de l’ordre sur le terrain.

A travers une note, parvenu à Xalima, il a rassuré les populations en soulignant que la police et la gendarmerie ne sont pas inactives et a salué l’arrestation rapide des auteurs de ces crimes.

Le ministre a également exhorté les citoyens à collaborer avec les forces de l’ordre pour prévenir ou élucider ces actes de violence.