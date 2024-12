Sécurité routière au Sénégal : Le gouvernement opte pour la fermeté

XALIMANEWS-Dans une circulaire récente, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la mise en œuvre de « mesures conservatoires » visant à renforcer la prévention et la sécurité routières. Ces mesures, qui interviennent en attendant les nouveaux mécanismes issus des états généraux des transports publics tenus en octobre dernier, portent sur plusieurs aspects : « le renforcement du contrôle routier et des sanctions, la sécurité des deux-roues et la protection des usagers, ainsi que la libération des emprises et la préservation des infrastructures routières ». Ces directives sont d’application immédiate, souligne la circulaire.

La circulaire met un accent particulier sur le contrôle routier et la rigueur dans l’application des sanctions. Elle évoque la « réactivation des commissions régionales de retrait et de restitution des permis de conduire » et exige l’élaboration d’un rapport mensuel sur leurs travaux, à transmettre au ministre en charge des Transports terrestres. Par ailleurs, les Forces de défense et de sécurité (FDS) sont instruites d’envoyer systématiquement à ces commissions les permis de conduire des contrevenants. Les sanctions concerneront notamment « les excès de vitesse, les dépassements dangereux, les surcharges de bagages, les transports mixtes, et les surnombres ». Des non-conformités techniques, telles que des défauts au niveau des pneumatiques, des pare-brises, des rétroviseurs, ou encore de l’état général de la carrosserie, feront également l’objet de contrôles stricts.

La sécurité des deux-roues et la protection de leurs usagers figurent également parmi les priorités. Il a été décidé de rendre obligatoire l’immatriculation de tous les deux-roues de cylindrée supérieure à 49 cm³. Une gratuité de l’immatriculation sera accordée pour une période de trois mois, mais elle ne concernera pas le coût de la plaque, uniquement les frais de mutation aux impôts. En parallèle, des comportements à risque tels que la circulation sur les trottoirs, le non-respect des stops et des feux tricolores, la circulation en contre-sens, les rodéos urbains, ou encore le non-port du casque seront systématiquement sanctionnés. Il sera également interdit de transporter plus de deux personnes sur une moto.

Enfin, la circulaire prévoit la libération des emprises et la préservation des infrastructures routières. Des actions ciblées seront menées pour dégager de manière durable les routes à grande circulation, qu’il s’agisse de voies nationales, régionales ou départementales, ainsi que leurs dépendances (voies, trottoirs, emprises). La lutte contre l’occupation anarchique s’étendra également aux panneaux publicitaires installés sans autorisation et aux ouvrages tels que les ponts et passerelles, qui seront libérés des installations non conformes.

Ces mesures, bien qu’elles soient transitoires, reflètent une volonté ferme de renforcer la sécurité routière et de préserver les infrastructures en attendant la mise en place des réformes structurelles promises.