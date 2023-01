Il s’agit, dit-il, de «l’application de toutes les mesures validées en Conseil des ministres, notamment l’intensification des visites techniques, la limitation de vitesse à 90 km/heure maximum des véhicules de transports publics et l’arrêt de l’importation et le rechapage des pneus d’occasion ; l’intensification, le long des axes routiers et autoroutiers, des contrôles permanents des forces de sécurité, la maîtrise de la circulation routière et la divagation des animaux ; la réforme et la modernisation du système de transport public dans tous ses volets en intégrant l’urgence de la mise en œuvre du programme concerté de renouvellement accéléré des parcs de transport, comme action prioritaire d’accompagnement».

