La Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle dans ce 22ème communiqué hebdomadaire est honorée de présenter ses vœux de Saint Temps de Carême, ce chemin de paix dans l’humilité et la simplicité à travers le jeune, la prière et l’aumône à l’ensemble de la Communauté Chrétienne.

Les Femmes Cadres de la Plateforme de BBY se félicitent de la tenue du troisième Conseil Présidentiel décentralisé à Sédhiou, du 27 février au 03 mars 2023. Au programme de la visite de son Excellence le Président Macky SALL dans l’ancienne capitale de la Casamance, la tenue du Conseil Présidentiel le mardi 28 février, qui a vu l’affectation d’un montant de 400 milliards CFA au programme d’investissement triennal 2023-2025 qui aura principalement pour rôle d’intensifier les projets agricoles et l’électrification rurale de la région et permettra ainsi le décollage économique de la région de Sédhiou.

Dans cette dynamique, l’Administratrice du FONGIP, Madame Thérèse Faye Diouf en dégageant une enveloppe de plus 650 millions FCFA, dans le cadre de la garantie des PME et du refinancement des mutuelles crée ainsi 560 emplois pour les jeunes de Sédhiou. De même que le Ministre de la Femme de la Famille et de la Protection des Enfants, Madame Fatou Diane Gueye qui a inauguré un centre d’éveil pour les enfants, un centre de santé et une maison de la femme, a doté des matériels d’allègement aux associations et groupements de femmes. Enfin, elle a remis une enveloppe d’un montant de 500 millions FCFA, ce qui s’inscrit en parfaite ligne droite avec la Vision de son Excellence.

L’inauguration du Pont de Marsassoum baptisé Famara Ibrahima SAGNA un bijou de 484 mètres avec 8 minutes de temps de traversée qui enjambe le Sougrougrou et permettra le désenclavement de la région ; le mercredi 1er mars 2023 a vu la tenue du Conseil des Ministres qui a permis l’adoption de 18 mesures phares allant du renforcement du maillage sécuritaire et la modernisation des localités frontalières au développement du cheptel régional et de l’élevage, en passant par l’accélération des plans directeurs d’urbanisme des communes, l’accélération de la construction de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté dans chaque département, un programme d’appui à la modernisation des cités religieuses et lieux de culte de la région ainsi que tant d’autres. L’inauguration de l’hôpital régional de niveau 2 d’une technologie de haut standing, Amadou Tidiane Ba offrant une capacité de 150 lits et 19 spécialités, a eu lieu dans l’après-midi.

Est prévu aujourd’hui le lancement des travaux de la Boucle de Pakao allant de Sandiery à Saré Yoba en passant par la cité religieuse de Karantaba et par la commune de Kolibantang, l’inauguration de la centrale électrique de Tanaff est également à l’ordre du jour ; l’inauguration de la Mosquée de Sédhiou ainsi que celui du Centre de formation professionnelle en foresterie de Boukiling clôtureront cette tournée économique.

De nouveau les Femmes Cadres saluent l’initiative du Président de la République de s’entretenir avec les acteurs socio-économiques des différentes régions du Sénégal, en particulier ceux de Sédhiou ainsi que sa volonté d’accroitre le niveau de vie des habitants de Sédhiou tout en réduisant le désenclavement. Elles encouragent Dr Annette Seck Ndiaye, Présidente du Conseil Départemental de Sédhiou ainsi que l’ensemble des responsables de la région de Sédhiou de la forte mobilisation et de l’accueil réservés à son Excellence. Elles saluent la présence des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle à Sédhiou.

Elles se félicitent de la volonté politique de son Excellence à promouvoir la probité dans la gestion des affaires publiques et privées. En cela, le décret n*2023-381 portant nomination des nouveaux membres de l’Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) au 24/02/2023 et fixant sa composition, a été promulgué. Elles encouragent le Président Serigne Bassirou Gueye qui ainsi a été reconduit.

Les Femmes Cadres remercient son Excellence le Président Macky Sall de l’entrée en vigueur, tant attendue de la mesure de baisse des prix du loyer des locaux à usage d’habitation, effective depuis le 1er mars 2023. Seront mises en place une vaste campagne de sensibilisation et de contrôle afin de faire respecter cette mesure par la Commission Nationale de Régulation du Loyer des baux à usage d’habitation (CONAREL). Les baisses sont de l’ordre de 5 à 15%, selon la tranche de loyer. Elles félicitent son Excellence pour cette innovation majeure qui améliorera les conditions de vie et de pouvoir d’achat des Sénégalais.

Sur le plan international, les Femmes Cadres s’offusquent des propos extrêmement racistes et violents tenus par le Président tunisien Kais Saed à l’encontre des migrants subsahariens. Elles soutiennent et encouragent le Ministre des Affaires Etrangères, Madame Aissata Tall Sall qui rappelle au gouvernement tunisien ses responsabilités de protéger et d’assurer la sécurité de tous les ressortissants africains sur son territoire. Elles saluent la mise en place d’une cellule de crise à l’Ambassade du Sénégal en Tunisie qui assure la protection des ressortissants sénégalais.

Aussi, la Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, salue le Visionnaire son Excellence le Président de la République, qui au-delà de l’équité territoriale offre à chaque région, à chaque Sénégalais les mêmes chances. Ainsi, est-elle fière de réaffirmer son engagement à l’accompagner dans la réalisation de Sa Vision et réaffirme que le président est leur candidat pour 2024.