XALIMANEWS: Le ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur dit suivre de près la situation au Maroc après qu’un séisme ait causé plus de 2000 morts. « Les services compétents du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur suivent de près la situation de la communauté sénégalaise établie dans ce pays à travers une cellule de crise mise en place sous l’autorité de l’ambassade du Sénégal à Rabat », peut-on lire dans un communiqué publié ce samedi 9 septembre. Le ministère signale par ailleurs que, « cette cellule travaille en étroite collaboration avec les consuls généraux à Casablanca et Dakhla ». Le ministère des Sénégalais de l’extérieur confirme le décès d’un Sénégalais et précise, « qu’aucun bilan exhaustif sur d’éventuelles victimes parmi les membres de la communauté sénégalaise résidant dans le Royaume chérifien n’était encore établi ». En outre, le ministère recommande aux ressortissants sénégalais se trouvant au Maroc de rester vigilants tout en respectant les consignes de sécurité des autorités locales. Le bilan provisoire du violent séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi monte à 2012 morts , a annoncé le ministère marocain de l’Intérieur. Plus de 2000 personnes sont blessées, dont 1.404 grièvement. Le pays a décrété un deuil national de trois jours.

