Séisme au Tibet : les secours s’activent dans le froid pour retrouver les survivants

XALIMANEWS-Des milliers de sauveteurs affrontent le froid glacial et l’altitude, ce mercredi en Chine, pour retrouver des survivants après un séisme dévastateur qui a fait au moins 126 morts et provoqué l’effondrement de milliers de bâtiments au Tibet.

Un séisme survenu mardi matin dans le canton rural de Tingri, au Tibet, a fait au moins 126 morts et 188 blessés, a rapporté RFI. Plus de 12 000 sauveteurs, incluant pompiers, militaires et secouristes, ont été déployés pour extraire les victimes des décombres de 3 600 bâtiments effondrés. Environ 30 000 habitants ont été relogés, et les recherches se poursuivent dans des conditions difficiles, avec des températures autour de -11°C. Les autorités ont envoyé de l’aide d’urgence, notamment des tentes et des couvertures, pour faire face aux conditions climatiques extrêmes.