Semaine Internationale de l’Entrepreneuriat : Aminata Touré appelle à soutenir l’entrepreneuriat féminin, un levier de croissance pour l’avenir du Sénégal

XALIMANEWS-À l’occasion de la Semaine Internationale de l’Entrepreneuriat, célébrée au #Sénégal et dans plus de 200 pays à travers le monde, Aminata Touré appelle à soutenir l’entrepreneuriat féminin, qui doit être un levier de croissance pour l’avenir du Sénégal.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, Aminata Tourél encourage particulièrement les jeunes, et en particulier les filles, à entreprendre en exploitant leurs talents et leur résilience pour contribuer à la croissance économique de notre pays. Pour elle, « les petites et micro-entreprises ont joué un rôle déterminant dans la croissance économique et le bien-être social de nombreux pays aujourd’hui développés. »