Le Sénégal est, aujourd’hui, selon lui, une terre d’opportunités et d’investissements où se côtoient les acteurs du privé comme du privé. Nous sommes réunis, confie-t-il, pour célébrer, ensemble, comme partout dans le monde, la semaine mondiale de l’entreprenariat qui a pour thème cette année « L’entreprenariat comme levier de croissance et d’inclusion ». Et de poursuivre : « Nous avons tenu à marquer cette semaine avec une série d’activités phares parmi lesquelles -les rencontres économiques de la Der ou EchoDer, les panels avec la présence des différents acteurs et des figures de l’écosystème national et international. » Par ailleurs, depuis ses débuts, la Der/Fj s’est orientée véritablement, selon le délégué général, au profit des sénégalais et des sénégalaises établis sur le territoire national. Mais, la diaspora n’est pas en reste car, demain, informe le Papa Amadou Sarr, nous allons, avec Moïse Sarr, directeur des sénégalais de l’extérieur, lancer le fonds diaspora d’un montant de 3 milliards de francs Cfa à destination des sénégalais de la diaspora qui souhaitent investir au Sénégal

