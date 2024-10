Sénégal 2050 : Baba Maal et son message qui lui tient à coeur…

XALIMANEWS- Présent à Diamniadio lors du lancement du référentiel Sénégal 2050, l’artiste Baba Maal a livré un message qui lui tient à coeur. Après avoir gratifié le public d’une belle prestation, la légende de la musique sénégalaise a dit toute son optimisme quant à la réalisation d’un Sénégal prospère. Il a, notamment, interpellé les Président et Premier ministre, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sur l’importance de mener les sénégalais vers les attentes. Pour l’artiste, il est temps d’aller vers une Afrique nouvelle et pour cela, il appelle à une société plus juste et résolument tournée vers le développement, dans la paix et à la stabilité.