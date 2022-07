XALIMANEWS-Le rapport de la Direction des statistiques, du travail et des études (DSTE) du ministère du Travail et du Dialogue social fait état de la fermeture de 216 établissements et la perte de 1146 emplois au courant de l’année 2021 au Sénégal.

« Les fermetures d’établissements sont plus notées dans les branches commerce de gros et de détails, réparations de véhicules automobiles et de motocycles (32,87%), construction (10,65%) et activités de fabrication (10,65%) », précise le document dont copie a été remise à l’APS. Le texte note que « les Inspections régionales du travail et de la sécurité sociale (IRTSS) les plus impactées sont celles de Dakar (25,93%), de Thiès (16,67%) et de Saint-Louis (13,89%) ».

Les emplois perdus concernent les secteurs du commerce, du gros et du détail, réparation de véhicules automobiles et de motocycles (23.65%), l’éducation (12.57%) et les activités extractives (12.30%), relève le rapport. Le document ajoute que les ressorts des Inspections du travail et de la sécurité sociale (ITSS) de Thiès (37.29%), de Dakar (24.17%) et de Saint-Louis (11.69%) ont enregistré davantage de perte d’emplois. Selon la même source, on note un pourcentage de 39.32% d’entreprises individuelles fermées, 16.23% de SARL et 12.39% de SAS/SASU.

’’Sous une autre perspective, les variations sur le marché du travail affichent des soldes positifs. En effet, en faisant la différence entre le nombre d’établissements ouverts et fermés, on obtient un résultat net de 1569 en faveur des ouvertures d’établissements », renseigne-t-on dans le rapport.

De même, souligne la source, la différence entre le nombre d’emplois générés suite aux ouvertures d’établissements et d’emplois perdus consécutivement aux fermetures d’établissements donne un solde positif de 7065 emplois.

Avec APS