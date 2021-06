XALIMANEWS- Le Sénégal et la Banque mondiale se donne la main. Ce vendredi 25 juin 2021, la signature d’une convention de financement d’un montant de 25 milliards FCFA a été actée entre le Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA) et la banque d’investissement et de développement de la CEDEAO en présence du ministre de l’économie de la coopération et du plan M. Amadou HOTT.

