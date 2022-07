La puissance paternelle sur les enfants légitimes appartient conjointement au père et à la mère, selon l’article 277 du code de la famille. Qui précise : « Durant le mariage, elle est exercée par le père en qualité de chef de famille. Les décisions prises par le père, contrairement aux intérêts de l’enfant ou de la famille, peuvent être modifiées ou rapportées par le juge de paix du domicile de l’enfant, à la demande de la mère, suivant la procédure prévue à l’article 287 ». Et la mère exerce la puissance paternelle, sauf décision contraire du juge de paix statuant en chambre du conseil, en cas de déchéance totale ou partielle du père des droits de puissance paternelle, pour ceux des droits qui lui sont retirés , dans le cas où le père n’a plus la qualité de chef de famille, faute de pouvoir manifester sa volonté en raison de son incapacité, son absence, son éloignement ou pour toute autre cause en cas de condamnation du père pour abandon de famille, en cas de délégation de puissance paternelle à la mère.

