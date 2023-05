La fondation Pathfinder pour l’Education et le Développement œuvre dans le domaine de l’éducation et de la formation au Sénégal et en Afrique. Dans le cadre de son appui à l’éducation, dans les sciences et technologies, elle a accompagné des jeunes filles en Afrique, à travers des camps et bourses d’excellence. Actuellement, elle accompagne des entrepreneurs, assure la formation et la capacitation des jeunes dans le numérique, la gestion des déchets électroniques, la gestion de bases de données, etc.

