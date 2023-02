La suspension des programmes de WALF FADJIRI, l’ignoble agression en pleine rue de deux journalistes chroniqueurs de WALF (Pape Matar Diallo et Mame Birame WATHIE), et le saccage d’une rare violence du véhicule de SONKO qui a été enlevé manu militari, donnent d’ores et déjà un aperçu du prochain épisode, avec une quasi probable entrée en scène de milices de la terreur qui rappelle les heures sombres des tontons macoutes. Lentement, surement et dangereusement le Sénégal bascule dans l’anarchie, la violence et dans ce qu’elle a de plus effroyable : tous les ingrédients d’un cocktail explosif sont réunis.

