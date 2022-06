Parmi les quelques personnes interpellées et déférées devant la justice, figuraient des ressortissants étrangers. «Il faut dire que différentes nationalités ont été impliquées dans ce trafic de drogues au Sénégal», renseigne le Bureau des relations publiques (Brp) de la police, qui indique que «les saisies opérées sur les nationaux sont les plus nombreuses avec 478 individus interpellées». Enfin, les services du Brp informent que les saisies ont été effectuées entre juin (18%), avril (17%) et mai (13%), correspondant à la levée des restrictions des mouvements de personnes à l’occasion de la lutte contre la pandémie du Co- vid-19.

