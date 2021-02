L’heure est grave ; très grave. Le Sénégal traverse actuellement une crise institutionnelle profonde, d’une extrême gravité, qui risque de faire basculer le pays dans la violence aveugle, et l’anarchie. Depuis 72 heures, des centaines de sénégalais sont arrêtés, de manière totalement arbitraire (un peu partout, dans de nombreuses localités au Sénégal), dans le cadre d’arrestations préventives, sans aucune base légale (kidnapping d’état). En effet, des opérations policières clandestines qui s’apparentent à de véritables rafles sont menées dans plusieurs quartiers de Dakar et de la banlieue pour arrêter (illégalement) des jeunes, et militants d’un parti politique légalement constitué, sans qu’aucun motif ne leur soit notifié. Des représentants du parti PASTEF sont suivis, traqués, et cueillis en plein jour par des policiers en civil de la Division des Investigations Criminelles, (DIC), une police politique instrumentalisée et dévoyée, devenue le bras armé d’un régime moribond qui sombre dans la folie. Le Sénégal vit l’une des heures les plus sombres de son histoire, avec des arrestations tous azimuts de citoyens par des policiers anonymes qui agissent comme des voyous (kidnapping) ; un banditisme d’état innommable qui constitue une violation grave du règlement n°5 de l’UMOEA qui dispose que « l’officier de police judiciaire doit dès l’interpellation notifier à la personne son droit de se faire assister par son Avocat ». C’est un fait : aujourd’hui Macky Sall n’est plus en capacité de gouverner le Sénégal de manière démocratique, et doit constamment faire appel à la police, la gendarmerie ou même l’armée pour asseoir une légitimité et une autorité perdue à jamais.

Les méfaits de Macky Sall ont atteint un point de non-retour : l’état de droit s’est effondré et la démocratie sénégalaise est en lambeaux. L’illégalité a cédé la place à l’arbitraire et à l’inacceptable. Le Sénégal est en péril. Ses fils sont en danger, du fait des errements d’un homme incompétent, instable, et imprévisible, inapte moralement à gouverner le Sénégal et prêt à toutes les bassesses et ignominies pour conserver le pouvoir. Dans le contexte grave que nous vivons, où les libertés individuelles et collectives sont confisquées, aucun citoyen sénégalais n’a le droit de faillir et d’ignorer ses responsabilités. La stabilité de notre pays tant enviée est menacée. Nous devons résister à l’oppression, faire face et vaincre le MONSTRE pour sauvegarder les institutions, rétablir l’état de droit, et restaurer la démocratie. La terreur ne passera pas. C’est une loi implacable de l’histoire : les peuples finissent toujours par prendre le dessus sur leurs bourreaux. Il faut arrêter Macky Sall, pendant qu’il est temps : c’est lui ou nous.

Seybani SOUGOU – E-mail : [email protected]

Bon à savoir : Le Ministre Conseiller de Macky Sall et l’affaire du viol en 2016

En 2016, les accusations de viol contre Arona Coumba DIOUF un Ministre Conseiller de Macky Sall ont été étouffées

Arona Coumba DIOUF un ministre-conseiller à la Présidence de la République, proche de Macky Sall, était accusé de viol par une de ses collaboratrices du nom Seynabou Touré.

Le scandale risquait d’éclabousser directement la Présidence de la République et Macky Sall. L’affaire qui avait été ébruitée par la presse a été très vite étouffée par le pouvoir (d’ailleurs le ministre conseiller a contacté les médias et activé ses réseaux pour donner sa version des faits, et demander aux médias de mettre la pédale douce).

La victime supposée, Madame Seynabou Touré avait maintenu mordicus ses accusations de viols, et contacté le site DAKARACTU pour relater son histoire, et livrer sa version des faits avec des photos à l’appui. Malgré son insistance, le site DAKARACTU a précisé avoir refusé de publier les photos.

Mieux Dakaractu a organisé une conférence téléphonique à trois avec le ministre-conseiller, la mère de la dame et un journaliste pour jouer aux bons offices et calmer la situation.

Le pouvoir qui se démène comme un diable dans l’affaire Adji Sarr (une mythomane) s’est-il intéressé à la situation de Madame Seynabou Touré, présumée victime à l’époque qui disposait de photos ? Arona DIOUF n’a jamais été inquiété, ni arrêté !

Conclusion : lorsqu’un ministre de Macky Sall est accusé de viol, on étouffe l’affaire et conclut qu’il n’y a pas de viol (petits arrangements entre amis, avec la bénédiction de la justice).

