XALIMANEWS : L’espérance de vie à la naissance au Sénégal a augmenté de 10,7 ans. C’est ce que révèle le 30ème rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) sur le Développement Humain. D’après le document parcouru par l’As, la valeur de l’Indice de Développement Humain (IDH) de notre pays est passée de 0,376 à 0,512, soit une augmentation de 36,2%. Le rapport révèle également que le nombre moyen d’années de scolarité a augmenté d’un an, les années de scolarité attendues ont augmenté de 4,1 années et le Revenu National Brut du Sénégal par habitant a augmenté d’environ 47,8%. Le document présente l’IDH 2019 (valeurs et classements) pour 189 pays et territoires reconnus par l’ONU. Il comprend aussi des ID Hrecalculés de 1990 à 2019 à l’aide de séries cohérentes de données, pour permettre l’évaluation des progrès des Indices de Développement Humain.

