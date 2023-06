« Le #Senegal sombre dans la violence par la faute d’un Président et d’un pouvoir qui refusent de jouer le jeu de la démocratie et de la transparence. S’il faut demander au peuple de ne pas tomber dans le piège tendu de la violence, il faut conseiller aux militaires de refuser d’obéir aux ordres d’un pouvoir leur imposant de se tourner contre leurs sœurs et leurs frères sénégalais. Au peuple, il faut le courage de résister, et aux militaires le courage de désobéir. Courage le #Senegal … vous êtes dans nos coeurs et dans nos prières. » A posté l’Islamologue depuis sa page Twitter.

