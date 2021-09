Dans la commune de Notto Diobasse, les leaders de Benno Bokk Yakaar se sont inscrits en droite ligne des directives de la coalition présidentielle en direction des prochaines élections locales. Dans ce cadre, ils ont tenu une assemblée générale le lundi 13 septembre dernier, à laquelle ont pris part l’ensemble de responsables de Bby : Modou Sène de l’Apr, premier adjoint au maire, Amadou Touré de la Ligue Démocratique (LD) et deuxième adjoint au maire, ainsi que les responsables de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP), du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT) et du Parti de l’Unité et du Rassemblement ( PUR ) .

