La magistrate en a fait l’annonce, en marge de la célébration, à Dakar, de la Journée africaine de lutte contre la corruption, une initiative lancée par l’Union africaine en 2017 pour mieux sensibiliser sur les méfaits de cette pratique. Le thème de l’édition 2022 porte sur les stratégies et mécanismes pour une gestion transparente des fonds destinés à la riposte contre la crise sanitaire du Covid-19. Des associations de la société civile, des élus locaux et territoriaux, des universitaires et partenaires techniques et financiers du Sénégal ont pris part à cette cérémonie officielle.

