Pour ce soir le Sénégal devrait évoluer en 4-3-3 avec Alfred Gomis dans les cages. Le duo tant attendu Koulibaly – Abdou Diallo forment la defense centrale et sur les côtés ont retrouve les revenants Lamine Gassama et Saliou Ciss. Au milieu de terrain, on va retrouver Nampalys Mendy aux côtés de Krepin Diatta et Gana Gueye. Sadio Mané, Boulaye Dia et Ismaïla Sarr se chargeront de l’animation offensive.

XALIMANEWS -Le Sénégal affronte la Zambie (19h GMT) dans un match amical, au Stade Lat Dior de Thies. Cette rencontre est l’occasion pour le coach Aliou Cissé et ses protégés de rassurer les sénégalais après leurs deux dernières sorties dans lesquelles ils ont été tenu en échec par le Congo (0-0, 5e journée éliminatoire CAN 2021) et l’Eswatini (1-1, 6e journée éliminatoire CAN).

