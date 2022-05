« D’un point de vue en fait global, la société sénégalaise devrait, en réalité, s’interroger sur ces scandales qui se déroulent tout au long de l’année. Chaque scandale étant beaucoup plus ignoble que le précédent. Il ne faut pas se voiler la face : l a société sénégalaise est en train de dériver. Aujourd’hui tout tourne autour de l’argent. On voit que dans la famille c’est l’argent qui prime sur tout. Dans la société, et même dans la religion, l’argent prime sur tout. Ça pousse la jeunesse à utiliser tous les moyens pour obtenir de l’argent », a souligné Ababacar Mboup, coordonnateur du collectif « And Sam Djikko Yi » interrogé par la Rfm .

XALIMANEWS- L’affaire fait grand bruit tant sur les réseaux sociaux que dans la rue. Un scandale international mêlant prostitution transfrontalière et pratiques sexuelles extrême, grassement payés par des hommes riches à Dubaï. 43 sénégalaises seraient impliquées, parmi lesquelles, des artistes, des influenceuses et d’anciennes Miss. Face à ce scandale, le collectif « And Sam Djikko Yi » a tenu à réagir. En effet, le coordonnateur du dudit collectif a vigoureusement condamné ces faits et parle de responsabilités partagées de toute la société sénégalaise.

