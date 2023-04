PS : A rebours d’arguties laborieuses d’apprenti-analyste, la judiciarisation systématique du contentieux entre politiques est bien un indicateur de l’entrée dans, ce que nous appelions en 2001, la « phase de transition régressive », autrement dit, le « désenchantement » démocratique (Gaxie, Sommier). Le point de bascule vers l’autoritarisme est proche, car la judiciarisation du contentieux entre politiques a pour but ultime de supprimer le conflit (moment de respiration démocratique) en instaurant la pensée unique. Dans une démocratie saine et vivante, tout en discutant de questions sérieuses, l’on se chamaille, l’on chicane, l’on s’apostrophe, l’on s’énerve et après l’on sympathise et rigole de nos différences si véhémentement exprimées. Dès qu’on passe à la phase de judiciarisation du conflit entre politiques, c’est qu’une partie est à court d’argument. L’on perd alors la lucidité, l’on devient méchant, l’on réprime les voix discordantes, l’on s’accroche à tout, y compris aux talons d’un cadavre néocolonial, résidu des poubelles de la Françafrique (Bourgi), porteur de mallettes auto-déclaré et « niqueur (selon ses propres termes) d’ancien premier ministre » (radié par ses pairs du barreau de Paris parce que renvoyant une « image violente, vulgaire et cynique, de nature à nuire à l’image de la profession »).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy