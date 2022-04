Kalidou Koulibaly a ouvert le festival offensif napolitain face à Sassuolo (10e) en marquant de la tête sur corner (7e). Victor Osimhen l’a imité peu après, toujours de la tête mais avec l’aide de la barre (15e). L’attaquant nigérian a offert la balle du troisième but à Hirving Lozano (19e). Un doublé de Dries Mertens (21e, 54e), ses 10e et 11e buts de la saison, et un but de d’Amir Rrahmani (80e) ont donné un peu plus d’ampleur à la victoire du Napoli. L’ancien Marseillais Maxime Lopez a sauvé l’honneur pour Sassuolo (87e).

