Mais la honte ne s’est pas arrêtée là : après avoir répondu aux questions des journalistes pour les besoin d’un diffuseur, à hauteur du tunnel menant aux vestiaires, Koulibaly a entendu depuis les tribunes une injure qui lui était adressée et qui l’a poussé à réagir et faire front à ces provocateurs. Le Sénégalais était certainement lassés d’être attaqués par ces personnes sans valeurs de civisme. « Tu as dit singe ? Viens ici et dis-le moi en face », a-t-il lancé à ces énurgumènes.

