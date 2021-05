XALIMANEWS- L’Inter Milan, victorieux samedi sur la pelouse de Crotone, est devenu championne d’Italie de football pour la 19e fois de son histoire grâce au match nul dimanche entre Sassuolo et son poursuivant l’Atalanta Bergame (1-1). A quatre matches de la fin, l’Atalanta reste 2e à 13 points de l’Inter, avec 69 points, soit autant que l’AC Milan, qui a gagné samedi contre Benevento (2-0), et ne peut plus rejoindre la tête. Bergame a raté à un quart d’heure de la fin un penalty qui aurait pu préserver le suspense dans la course au titre.

