Série d’accidents : Le ministre Elhadji Malick Ndiaye sort le bâton

XALIMANEWS-Le ministre des infrastructures terrestres et des transports aériens, après avoir lancé la mise en service du Brt a évoqué la série d’accidents notés sur les routes ces derniers temps.

Elhadji Malick Ndiaye a assuré que les autorités comme l’Ageroute sont en train d’abattre un travail colossal pour que partout dans le pays où qu’une voiture puisse se trouver, qu’on puisse savoir si elle a sa visite technique. D’après lui, près de 72% des véhicules au Sénégal sont immatriculés à Dakar alors que le centre de contrôle technique ne connaît que 62% de ces véhicules. Le reste on ne sait pas où il est, interroge le ministre. « Nous y travaillons fortement avec le ministère de l’intérieur avec des mesures fermes pour que ces voitures qui ne doivent pas circuler soient retirées de la circulation et qu’on installe une usine de casse. Ce sont des choses que nous avons expérimentées et nous en discuterons avec les différents acteurs du transport dans une approche inclusive. Tout le monde est d’accord qu’une voiture qui ne peut pas avoir de visite technique ne doit pas circuler », a-t-il prévenu.

Revenant sur le Brt, il a appelé les Sénégalais à se l’approprier, à protéger cet outil qui leur appartient. Il indique dans ce sens, que d’autres projets sont en cours. « Le Sénégal ce n’est pas que Dakar. Ce qui règle les problèmes dans le moyen terme, c’est la réalisation de projets d’envergure dans les régions, afin que ceux qui vivent dans la promiscuité dans la capitale puissent rentrer chez eux et y trouver tout ce qu’ils trouvent à Dakar. Ce qui permettrait également de faire de la capitale une ville moderne, intelligente conforme aux standards du moment afin qu’il puisse rivaliser avec les villes les plus modernes du monde », a-t-il promi