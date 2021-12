M. L. Diémé, une autre victime, roulait à vive allure avant de buter sur des pierres qui ont freiné son élan, endommageant son véhicule. Lorsqu’il s’est arrêté, ses bourreaux ont pris ses deux téléphones et son argent. Quant à E. Faye, il revenait de la zone industrielle à 6 heures du matin. “Alors que je marchais, un groupe est venu par-derrière et quelqu’un a tenté de me donner un coup de couteau. Je me suis battu avec eux avant que je ne sois maîtrisé. Par la suite, ils ont pris mes cartes, mon sac et mon téléphone”, dit-il.

