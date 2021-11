Cette décision est motivée par une volonté de booster la production audiovisuelle sénégalaise. Nous parlons aux producteurs, aux scénaristes car nous voulons vraiment discuter. Evenprod a pris des engagements très forts. Et nous croyons qu’Ibou Gueye et la maison de production tiendront parole. Le plus important à notre niveau c’est que nos valeurs et réalités soient respectées », déclare Babacar Diagne du CNRA.

Après un bad buzz lors de la saison une et lors de la deuxième de ‘Infidèles » et les sanctions qui ont suivi, le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) et la maison de production Evenprod se sont assis sur une table pour discuter. Finalement, les deux entités ont trouvé un accord. Ainsi, la saison 3 de la série Infidèles, qui n’est pas encore tourné, devrait respecter les réalités et les valeurs sénégalaises puis diffusée à la télé.

