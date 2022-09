Les camarades de Serigne Mor Mbodji rapportent qu’on leur a dit que ce dernier a agressé un policier. Une version dont ils disent douter puisque «connaissant la personnalité» du mis en cause. «Nous n’avons jamais vu une personne aussi calme et posée», clament-ils en chœur, non sans interpeller le ministère sénégalais des Affaires étrangères et l’ambassade du Sénégal à Tunis.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy