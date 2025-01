Service public et droit de grève : Bassirou Diomaye Faye prône un équilibre entre droits et continuité

XALIMANEWS-Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jeudi 16 janvier 2025, la Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux, où il a annoncé d’importantes réformes concernant l’exercice du droit de grève dans des secteurs stratégiques. “Pour le Droit de grève, je vous informe que les services techniques compétents travaillent à l’élaboration de réformes juridiques visant à clarifier davantage les conditions d’exercice du droit de grève dans les secteurs stratégiques. Par ailleurs, des mécanismes alternatifs de règlement des conflits collectifs de travail, à savoir l’arbitrage et la médiation, seront consacrés par ces réformes”, a-t-il déclaré.

Le chef de l’État a également rappelé les limites du droit de grève, insistant sur la nécessité de préserver la continuité du service public. “Composante essentielle de notre démocratie, le Droit de grève donne voix aux revendications légitimes des travailleurs. Il ne doit pas être un prétexte pour compromettre la liberté de travail et la continuité du service public”, a-t-il affirmé.

Il a poursuivi en soulignant l’importance d’un équilibre entre les intérêts généraux et particuliers. “Il y a un équilibre à rechercher et à promouvoir entre, d’une part, l’intérêt général et les intérêts particuliers des professionnels, d’autre part. Il en résulte que son exercice s’effectue dans le respect des droits collectifs. Notamment dans des secteurs cruciaux tels que la Santé, l’Éducation et la Sécurité publique”, a-t-il ajouté.