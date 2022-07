«Au premier trimestre 2022, le chiffre d’affaires des services spécialisés, scientifiques et techniques a augmenté de 6,3% en variation annuelle, en liaison avec la hausse du chiffre des services d’activités juridiques et comptables (+12,9%) et des servies d’architecture et d’ingénieure (+11,9%). En revanche, les services « publicité et étude de marché » ont reculé de 6,0% sur la même période », lit-on dans le document.

