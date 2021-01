Une fois n’est pas coutume, celui qui n’aurait jamais dû être notre président comme l’a si bien illustré l’ancien Commissaire Boubacar Sadio, vient de démontrer qu’il faut le compter parmi les plus versatiles des sénégalais.

On a beau cherché lequel des propos de Macky Sall a résisté au temps, ne s’est pas avéré être de la duperie – un wakh wakhète répugnant – une profonde trahison – un mensonge grossier, il est quasi impossible d’en trouver un seul.

Un Président qui n’a aucune gêne à se dédire au quotidien est la pire chose qui peut arriver à une nation qui aspire au développement, qui aspire à avoir des dirigeants intègres. Aucun des précédents présidents n’est allé aussi loin dans la duperie, dans la trahison. A sa place, n’importe quel homme à qui il reste une once de dignité ne survivrait à la honte et l’humiliation d’être confronté à autant de VAR qui le confondent aux yeux du peuple et du monde entier. Lui n’a que le « ma tèye » et la récidive comme réaction.

Il a ôté au Conseil Constitutionnel le peu de crédit qui lui restait par sa supercherie sur son mandat de 7 ans qui devait être ramené à 5 ans, par ses basses manœuvres sur le processus électoral et la constitution pour écarter indignement ses adversaires. Comme le disait sa nouvelle dame de compagnie Idrissa Seck, « Macky Sall est un peureux ».

En lieu et place de « la patrie avant le parti », il a instauré « la famille, la belle famille, les larbins, les délinquants, les prédateurs, les étrangers, avant la patrie et le peuple sénégalais ».

En lieu et place de « je ne protègerai personne », il a fait du Sénégal un havre de paix pour les criminels économiques, les narco-trafiquants, les prédateurs internationaux, les corrupteurs et les corrompus. Il déclare lui-même avoir posé son gros coude sur les dossiers de délinquance économique.

En lieu et place de stopper la transhumance qu’il dénonçait avant 2012, il lui a donné un visage bien plus abject, se vantant même d’avoir pêché le plus tortueux des sénégalais, Idy.

En lieu et place du patriotisme économique qu’il criait haut et fort, il a fait du privé sénégalais des indésirables pour les marchés publics. Les opérateurs économiques sénégalais sont désormais combattus avec la plus grande énergie, la part belle réservée aux étrangers sur fonds de commissions et surfacturations.

En lieu et place de la promotion des compétences prônée avant 2012, il a introduit le « tout politicien » aux locales de 2014, déclarant qu’il n’y aura de place dans les institutions que pour les hâbleurs et ceux qui savent gagner une localité électorale, au diable leurs compétences ou résultats.

On peut continuer ainsi sur des dizaines de pages, on n’en finirait pas sur les reniements, tricheries, lâchetés, tromperies, auxquels les sénégalais ont eu droit depuis 2012.

Alors que Abdoulaye Wade disait avoir verrouillé la constitution afin qu’aucun président ne puisse désormais se présenter pour un 3ème mandat, Macky Sall vient annoncer que lui va même aller plus loin, qu’il va en faire une « clause d’éternité » afin plus aucun président ne puisse manipuler ces dispositions. Avec cela il ose insulter notre intelligence, et nous narguer avec des « ni oui, ni non. Je me prononcerai le moment venu ».

On s’en fout de ce qui motive son jeu de clair-obscur, on s’en fout de ce qu’il dira le moment venu, on s’en fout que des membres de son parti annoncent préparer les machettes pour un passage en force, on s’en fout qu’il y’ait une virgule ou un tiret dans la constitution qui permette de violer son esprit et la clause d’éternité sur le blocage des mandats à 2. Il n’a qu’à continuer à éjecter de leur fauteuil tous ceux qui déclarent que 1+1=2, et renforcent les bouffons et lèche-c… qui affirment que 1+2=2, on s’en moque. En Février 2024, le peuple sénégalais ne le laissera pas faire partie des élections présidentielles. Ce peuple souffre déjà de supporter un 2ème mandat lamentablement usurpé par un président sortant incapable de mener un combat à la loyale. Ce peuple s’assurera qu’il rende compte, lui, sa famille, sa belle-famille, leurs larbins, la bande de prédateurs disséminés un peu partout depuis son arrivée.

MARVEL NDOYE

E-mail : [email protected]