Sétal Sunu Gox » : 150 à 200 quartiers inscrits sur les plateformes dédiées

XALIMANEWS: Le ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires a enregistré 150 à 200 inscriptions sur les plateformes dédiées au concours « Challenge Sétal Sunu Gox », une initiative lancée pour encourager les communautés à s’engager activement dans des actions de nettoiement et d’embellissement des espaces publics.

« Nous sommes à plus de 150 voire 200 inscriptions de quartiers pour le challenge +Sétal Sunu Gox+. Ce qui montre que les Sénégalais s’intéressent à cette initiative et rien que cela, c’est encourageant », s’est réjoui le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires.

Balla Moussa Fofana s’exprimait lors d’un entretien avec des journalistes de l’APS en prélude de la 7e édition de la journée nationale « Sétal Sunu Rééw ». Cette journée se tiendra ce samedi sur toute l’étendue du territoire national, sur le thème : « Ensemble pour des quartiers propres et embellis ».

Maître d’œuvre de cette édition, il a signalé que des contacts ont été mis en place sur les plateformes dédiées, pour permettre aux participants d’envoyer des photos de leurs quartiers avant et après les activités d’embellissement et de nettoiement.

« Ensuite, le jury régional de chaque région va sélectionner les quartiers participants en tenant de compte de leur sens d’innovation, de la surface et de la diversité des formes d’embellissement. Nous mettons ces critères en avant dans ce concours », a-t-il ajouté.

Il a souligné que de nombreuses récompenses sont prévues pour les quartiers gagnants, rappelant, entre autres, la décision du Conseil national du patronat (CNP) d’offrir un million de francs au quartier vainqueur de chaque région.

« De son côté, l’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public contre le sous-emploi (AGETIP) va réaliser des pavés dans les quartiers vainqueurs et le ministère va appuyer le vainqueur en plants d’arbres pour le reboisement », a-t-il indiqué.

Le ministre a promis d’offrir son salaire mensuel du mois de décembre au quartier qui aura démontré une capacité d’innovation et d’embellissement de son cadre de vie.

Balla Moussa Fofana a précisé que l’idée de récompenser les quartiers ne vise pas l’aspect pécuniaire ou des intérêts particuliers, mais s’inscrit plutôt dans le sens d’une continuité de l’action. « Tout cela, c’est pour inciter les gens à investir dans leur cadre de vie », a-t-il expliqué.

Il a appelé les citoyens à s’approprier leur cadre de vie, soulignant que le fait d’embellir son cadre de vie suscite un engagement chez les citoyens.

« Au-delà de l’action d’embellir le cadre de vie, ce que nous cherchons, c’est d’amener les citoyens à s’approprier leur espace et de ne plus dire que la gestion de la rue relève des autorités étatiques, mais plutôt, c’est notre rue », a-t-encore souligné.

Il a rappelé qu’en lançant le 1er juin 2024 la journée nationale « Setal Sunu Rééw’’, le président de la République a voulu amener le citoyen sénégalais à devenir le gardien, le premier gardien et le premier protecteur de son cadre de vie. « C’est exactement l’objectif visé », a-t-il insisté.