Idrissa Seck nous l’avait dit : « Macky Sall fait tout ce qu’il peut, mais il peut peu ». Les citoyens, qui ont vu leurs conditions se dégrader et le nombre de pauvres au Sénégal augmenter depuis 2012, ont aussi constaté que « wadji khamoul dara ». D’ailleurs Macky Sall vient de l’avouer de sa propre bouche à l’occasion d’une récente rencontre avec les jeunes leaders. Il considère que la limitation du nombre des mandats ne permet pas à un dirigeant de faire des résultats. En voilà un aveu d’incompétence. Quel type d’élève trouverait que la limitation du temps à l’examen du BAC ne lui permettra pas de décrocher la moyenne si ce n’est un nullard ? La plupart des présidents du monde ont développé leurs pays avec des mandats de 4 ans ou 5 ans seulement, renouvelables une seule fois, soit 10 ans maximum de gouvernance avant de céder au prochain. Macky Sall est l’un des rares présidents au monde à bénéficier de 12 longues années pour pouvoir faire des résultats. Mais il nous dit que c’est trop court pour lui. Pourtant en une seule année sous sa gouvernance, l’on pille bien plus que durant les 50 années de régimes antérieurs. Voilà donc un élève qui à l’examen du BAC s’est vu offrir 50% de temps de plus que les autres, mais il finit avec un 1 / 20, tandis que tous ses camarades de classe ont eu la moyenne. Logique me dira-t-on car le lion a aussi avoué qu’il dormait au lieu de travailler. Il faut également dire qu’en Afrique, seuls les présidents fossoyeurs rechignent à céder la place démocratiquement après deux mandats. Ils ont tellement pillé, généralement en famille, et fait tuer pour garder le pouvoir, que tant qu’ils n’ont personne pour garantir leurs arrières, ils refusent ou critiquent la limitation des mandats. Au Sénégal dans tous les cas « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs », et cela s’applique également à l’initiateur de cette clause d’éternité malgré sa parole volatile et ses capacités très limitées. A partir de 2024, le peuple exigera en priorité la récupération des avoirs volés ainsi que la tête des commanditaires et auteurs des 14 martyrs tombés en Mars 2021. MARVEL NDOYE E-mail : [email protected]

