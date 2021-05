XALIMANEWS: Le ministre coordonnateur de la communication de la présidence de la République réagit après la sortie du Front de Résistance National (FRN) qui rejette les conclusions du rapport d’audit du fichier électoral. Pour Seydou GUÈYE, sur Walfnet l’opposition est dans attitude incompréhensible car elle « fait de l’audit du fichier et de l’évaluation du processus électoral un cheval de bataille ». A l’en croire, cette opposition n’est plus fiable. Elle ne peut demander un audit et à la sortie des conclusions tout rejeter. « J’ai toujours pensé que notre opposition pouvait souffrir de toutes les maladies infantiles, sauf de la schizophrénie. Je pense que le débat est ailleurs. C’est l’opposition qui n’est plus fiable pour une prise en charge sérieuse et responsable des enjeux liés au processus électoral dans un pays de grande tradition démocratique comme le Sénégal. Au regard de ces postures serpentes, cette opposition s’est discréditée. Le débat autour du fichier électoral doit être vidé une fois pour toute dans le cadre du dialogue politique, car le cirque de l’opposition ne peut prospérer », déclare-t-il. Poursuivant, le porte-parole de l’APR estime que c’est cette attitude des opposants qui fait que les élections locales ont été reportées à trois reprises. de suite est dû. « aux pirouettes politiciennes » Pour lui, l’opposition “est plus encline à émettre des suspicions qu’à faire des propositions pertinentes pour l’amélioration du processus électoral ».

